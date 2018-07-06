Samanyolu Haber /Medya / Habertürk'ün işten çıkardığı isimler belli oldu /06 Temmuz 2018 10:13

Habertürk'ün işten çıkardığı isimler belli oldu

Gazete Habertürk, dün yayınlanan son baskısıyla okurlarına veda etti. Gazetenin kapanmasıyla birlikte yönetim birçok gazeteciyi işten çıkardı.

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Medyaradar'da yer alan habere göre, Habertürk'ün yollarını ayırdığı isimler şöyle:

Ümran Avcı, Müslim Sarıyar, Murat Ataş, Dündar Kale, Hayati Arıgan, Veli Sarıboğa, Sinan Bilgenoğlu, Akıncan Adaban, Mehmet Kayahan, Soner Özcan, İrem Koca, Arif Taşkın, Gökhan Artan, Pervin Kaplan. 

Gazetenin Yazı İşleri servisinde görev yapan tüm editörlerle de yollar ayrıldı. Magazin servisinden ise Mehmet Çalışkan ve Bülent İpek dışındaki çalışanların görevine son verildiği de iddialar arasında.

Gazete Habertürk, TV yazarı Mustafa Doğan ile tiyatro yazarı ve editör Ece Saruhan'la da yolları ayırdı. 

Ciner Grubu’na bağlı yayın yapan Habertürk Gazetesi son dönemde yaşadığı ekonomik zorluklar ve kur fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle yayın hayatını devam ettirmekte zorluk yaşamış ve dijital bir dönüşüm içine girme kararı almıştı. Gazete, kapanırken 'bazı isimlerin dijitale kaydırılacağına' işaret etmişti.

Ayrıca uzun süredir boş olan Haberturk.com Genel Yayın Yönetmenliği koltuğu Yavuz Barlas’a teslim edildi.
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