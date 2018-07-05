Habertürk son baskısını yaptı

Yaklaşık 10 yıldır yazılı basın hayatına devam eden Gazete Habertürk, son baskısıyla okuyucularına veda etti.

Gazetenin birinci sayfasında sadece "Son baskı. Habertürk Gazetesi'nden okurlarına hatıralarla dolu bir veda…" ifadesi yer aldı.







Gazetenin internet sitesinde yayınlanan metinde de çalışanların büyük bir özveri ile işlerini yürüttükleri belirtilerek herkese teşekkür edildi.





Veda yazısında ayrıca Habertürk Gazetesi Genel Yönetmen Yardımcısı Kürşad Oğuz'un şu ifadeleri yer aldı:





"Büyük bir özveriyle ve başı dik çalışan, gazetesi için aile ve ilişkilerini ihmal etmeyi göze alan, medyada eşine az rastlanır bir dayanışma ve 'temiz kalma' iradesi gösteren her Habertürk mensubunun emeği ve izi var bu başarıda."