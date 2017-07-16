Haber 7'den Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik açık katliam çağrısı!

Hizmet'e yönelik açık vahşet çağrısı





Haber7, "FETÖ için en ideal infaz yöntemi Osmanlı'da varmış" başlığını kullandığı haberde, infaz yöntemine ilişkin görüntüler yayınladı.





Haber7, habere ise şu spotu uygun gördü:





"Devlete başkaldırıp isyan edenler hakkında sorgu, soruşturma, mahkeme vesaire gibi işler ile pek fazla vakit harcanmayıp kararın hemen verildiği günlerden bir infaz örneği."





Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yargı süreçlerinin gereksizliğini üstü kapalı vurgulamış ve "bu senenin sonuna kadar kararların çıkacağını" kendini yargı yerine koyarak ilan etmişti.













ÇENGEL'LE CANLI CANLI ÖLDÜRME





AKP'nin yayın organı Haber7, infaz yönetimini detaylı biçimde anlattı. Haberde şu ifadelere yer verildi:





"17. asırda ayaklanmaya, askerî tesisleri basmaya ve devlete silâh çekmeye kalkışanların âkıbeti İstanbul’un Eminönü semtinde kurulu olan 'çengel'de son bulur, çengele geçirilen isyancılar halkın gözleri önünde yavaş yavaş can verirlerdi."





15 Temmuz'un yıl dönümünde yargılananların verdiği ifadelerden açıkça rahatsızlığını dile getiren Haber7, yargılama sürecinin gereksizliğini, doğrudan infaza geçilmesi gerektiğini şu Osmanlı'nın son döneminden imrendikleri şu örnekle verdi:





"Sorgu, yargılama, vesaire gibisinden işler hemen tamamlanır ve başkaldıranlar“çengel”e gönderilirlerdi! Çengel, 17. asır İstanbul’unda, Eminönü Meydanı’nın ilerisindeki Odunkapısı İskelesi civarında kalın kalaslardan yapılmış kuleyi andıran bir idam vasıtası idi. Âletin üst tarafında sıra sıra çengeller vardı ve devlete silâh kullanarak başkaldırmış olan eşkıya burada idam edilirdi."













PASI MURAT BARDAKÇI VERDİ





Osmanlı'nın son dönemindeki canlı infaz şekliyle ilgili bu bilgiler Habertürk'ten Murat Bardakçı'nın köşesinde yeraldı. Bardakçı, hafifçe 15 Temmuz'la ilgili bağlantı kurarak, infaz yöntemiyle ilgili AKP medyasına pas verdi. Haber7 ise bu pası alıp "En ideal infaz yöntemi" diyerek Hizmet Gönüllüleri'nin bu şekilde infaz edilmeleri gerektiğini haberleştirdi.