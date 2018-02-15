H7N4 virüsü ilk kez insanda görüldü

Çin Ulusal Sağlık ve Aile Planlaması Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Jiangsu'da yaşayan 68 yaşındaki bir kadında kuş gribi türevi H7N4 tespit edildi.





Sputnik'te yer alan habere göre, Çinli yetkililer tarafından bilgilendirildiklerini belirten Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi de "Kadın, semptomların başlamasından önce canlı kümes hayvanları ile temasta bulunmuş" açıklamasını yaptı.





H7N4 virüsünün ilk kez bir insanda görüldüğü Çin'de H7N9 kuş gribi virüsü insanlar arasında daha yaygın.





H7N9 virüsü nedeniyle 2003 yılından bu yana en az 600 kişi öldü, 1500'den fazla kişi de hastalığa yakalandı.