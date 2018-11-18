Güz domatesi eken bu yıl zarar etti

Geçen yıl aynı dönemde 22 kilo olan kasası 35 TL’den satılan güz domatesi, bu yıl 45 TL’ye alıcı buldu. Ancak mazot, gübre ve ilaç fiyatlarındaki artış, üreticinin kârını alıp götürdü. Bir yıl önce 100 – 150 TL arasında satılan 25 kilogramlık bir torba gübrenin 300 TL’ye kadar çıkması, yine geçen yıl 4 TL’den satılan bir litre mazotun bu yıl 6,5 TL’ye yükselmesiyle üretici masraflarını dahi karşılayamaz halde.

Başlıca geçim kaynağı çiftçilik olan Kızlan, Karaköy ve Emecik bölgelerinde bu yıl toplam bin 500 dönüm alana güz domatesi ekildi, buna karşılık yaklaşık 6 bin ton üretim hedefleniyor. Geçen yıl ise bu rakam 2 bin dönüm alanda 10 bin ton olarak gerçekleşmişti. Datça güz domatesi, başta İzmir olmak üzere Ankara, Muğla ve Aydın gibi illere gönderiliyor.





Datça’da 25 yıldır güz domatesi yetiştiren 68 yaşındaki Kadir İlhan, Türkiye’de, bu mevsimde tarlada yetişen başka örneği olmayan güz domatesinin hak ettiği değeri bulmadığını söyledi. Kazançların her geçen yıl azaldığına değinen İlhan, “Mazot, gübre, ilaç ve işçilik masrafları artarken, ürün fiyatları bunu karşılamıyor. Bu mevsimde Datça’dan başka bir yerde tarlada domates yetiştirildiğini hiç duymadım, bilmiyorum. Lezzeti çok güzel, içi de doludur. Sera domatesinden güzeldir” diye konuştu.





‘TEŞVİK EDİLMELİ’





Datça’dan 20 yıldır güz domatesi satın aldığını ve İzmir’de satışa sunduğunu belirten 41 yaşındaki Mehmet Veysi Kaymaz, “Datça’da, güz domatesi ekiminin daha geniş alanlarda yapılması gerekiyor. Halkın, organik ve lezzetli olan bu domatesi daha ucuz yiyebilmesi için üretimin artırılması yararlı olacak. Güz domatesi üretimi teşvik edilmeli, gübre ve ilaç fiyatları denetim altına alınmalı. Gübre ve ilaç fiyatlarında bu yıl geçen yıla göre ortalama yüzde 50 artış oldu. Bu yüzden müstahsil ve üretici zor durumda kalıyor. O yüzden pahalı domates yiyoruz” dedi.





Güz domatesi üreticilerinden 52 yaşındaki Ahmet Ali Uçar ise bu yıl fiyatların iyi olmasına rağmen para kazanamadıklarını vurgulayarak, “Giderlerimiz çok fazla olduğu için kazancımızdan elimize bir şey kalmıyor. Mazot, gübre, ilaç giderlerimiz çok fazla. Şuanda Kızlan’da domates ekim alanlarında büyük azalma var. Gelecek yıl daha da azalacağa benziyor. Herkes ‘Seneye ekelim mi ekmeyelim mi’ diye düşünüyor. Mazot, gübre fiyatları makul olsa, halk da bu domatesi daha ucuz yer” dedi.



