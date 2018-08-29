Samanyolu Haber /Ekonomi / Güven endeksinde sert düşüş /29 Ağustos 2018 10:14

Güven endeksinde sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin 'Ekonomik Güven Endeksi' raporunu açıkladı.

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TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9 oranında azalarak 92.2 değerinden 83.9 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ağustos ayında Tüketici Güven Endeksi 68.3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 96.3 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 88 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93.4 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 68.8 değerine geriledi.
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