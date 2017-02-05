Gürsel Tekin yine özür dilemek zorunda kalacak







CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010 yılındaki referandumda seçmen kaydı problemi nedeniyle oy kullanamamasının suçunu Gürsel Tekin, Hizmet'e yükledi. Oysa geçmişte bu hatanın kendisinden kaynaklandığını söyleyip kamuoyundan özür dilemişti.





SUÇU ATTI HİZMET'E





Gürsel Tekin, Kılıdçaroğlu'nun oy kullanamama tuzağını o günkü cemaat polislerinin kurduğunu belirterek “Şimdi hepsi cezaevinde. Bu örgüt, kırkayak

gibidir. Toplumun kılcal damarlarına kadar işlemişler" dedi.





SUÇUNU KABUL EDİP ÖZÜR DİLEMİŞTİ





Oysa Gürsel Tekin, 12 Eylül 2010'da katıldığı bir televizyon programında CHP MYK üyesi sıfatıyla hatanın kendilerinden kaynaklandığını belirtip kamuoyundan özür dilemişti. Tekin ''Eksik bizde, başta bende, özür diliyorum'' ifadesini kullanmıştı. (http://www.milliyet.com.tr/gursel-tekin-turkiye-den-ozur-diledi/referandum/sondakika/12.09.2010/1288220/default.htm)













Ancak Tekin de diğer herkes gibi tüm suçları Hizmet Hareketi'ne yükleyip kendilerinin yaptığı hatadan sıyrılma yolunu seçti.