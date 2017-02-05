Samanyolu Haber /Gündem / Gürsel Tekin yine özür dilemek zorunda kalacak /05 Şubat 2017 17:35

Gürsel Tekin yine özür dilemek zorunda kalacak

CHP Milletvekili Gursel Tekin, AKP'nin izinden gidiyor. Geçmişte özür dilediği Kılıçdaroğlu'nun oy kullanamaması olayını Hizmet Hareketi'ne mal etmeye çalıştı.

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Gürsel Tekin yine özür dilemek zorunda kalacak

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010 yılındaki referandumda seçmen kaydı problemi nedeniyle oy kullanamamasının suçunu Gürsel Tekin, Hizmet'e yükledi. Oysa geçmişte bu hatanın kendisinden kaynaklandığını söyleyip kamuoyundan özür dilemişti.

SUÇU ATTI HİZMET'E

Gürsel Tekin, Kılıdçaroğlu'nun oy kullanamama tuzağını o günkü cemaat polislerinin kurduğunu belirterek “Şimdi hepsi cezaevinde. Bu örgüt, kırkayak
gibidir. Toplumun kılcal damarlarına kadar işlemişler" dedi.

SUÇUNU KABUL EDİP ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Oysa Gürsel Tekin, 12 Eylül 2010'da katıldığı bir televizyon programında CHP MYK üyesi sıfatıyla hatanın kendilerinden kaynaklandığını belirtip kamuoyundan özür dilemişti. Tekin  ''Eksik bizde, başta bende, özür diliyorum'' ifadesini kullanmıştı. (http://www.milliyet.com.tr/gursel-tekin-turkiye-den-ozur-diledi/referandum/sondakika/12.09.2010/1288220/default.htm)



Ancak Tekin de diğer herkes gibi tüm suçları Hizmet Hareketi'ne yükleyip kendilerinin yaptığı hatadan sıyrılma yolunu seçti. 
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