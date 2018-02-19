Samanyolu Haber /Gündem / Gürcistan'da tutuklu eğitimci Mustafa Emre Çabuk serbest /19 Şubat 2018 16:14

Gürcistan'da tutuklu eğitimci Mustafa Emre Çabuk serbest

Avrupa Parlamentosu milletvekili Rebecca Harms'ın hem mektup yazarak hem de bizzat ziyaret ederek destek olduğu ve Gürcistan'da serbest kalması için uğraştığı eğitimci Mustafa Emre Çabuk kefaletle tahliye edildi

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AKP'nin fişleme dosyaları ve uydurma belgelerle 2017 Mayıs ayında gözaltına aldırdığı Mustafa Emre Çabuk bugün kefaletle serbest bırakıldı.

15 yıldır Gürcistan'da yaşayan ve Gürcü çocuklarına eğitim için açılan okulda eğitimcilik yapan Çabuk'un 3 yıldır Türkiye'ye gitmemiş olmasına rağmen darbecilikle suçlanmasının absürdlüğüne dikkati çeken Alman vekil Harms bu konuda özel çaba göstermişti. Harms bugün de Çabuk'un kefaletle serbest kaldığını Twitter hesabından duyurdu:

''Gürcü Milletvekili arkadaşım Tamar Khulordava bana Mustafa'nın kefaletle serbest kaldığını yazdı. O, ailesi ve Gürcistan adına çok mutluyum yazan'' Harms Çabuk'un Türkiye'ye gönderilmesi ihtimaline karşı harekete geçerek geçtiğimiz aylarda hem Gürcistan Başbakanı'na resmi bir mektup yazmış hem de bizzat ülkeye giderek cezaevindeki eğitimciyi ziyaret etmişti.


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