Samanyolu Haber /Dünya / Gürcistan'da protestolar sonrasında istifa kararı geldi /21 Haziran 2019 23:07

Gürcistan'da protestolar sonrasında istifa kararı geldi

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Irakli Kobakhidze, 240 kişinin yaralandığı açıklanan protesto gösterileri sonrası istifa etti.

SHABER3.COM

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Irakli Kobakhidze, 240 kişinin yaralandığı açıklanan protesto gösterileri sonrası istifa etti.

Başkent Tiflis'te binlerce gösterici, Perşembe akşamı Rus milletvekili Sergey Gavrilov'un Kobakhidze'nin kürsüsünden Parlamentoya hitap etmesine tepki göstermiş ve binaya girmek istemişti.

Gürcistan Parlamentosu önünde toplanan protestocular polise taş ve şişe atmış, polis de göstericilere biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Olaylar nasıl gelişti?

Sergey Gavrilov, Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nde konuşmacı olarak ülkede bulunuyordu.

Gavrilov'un Gürcistan Parlamentosu'nda, Başkan Irakli Kobakhidze'nin kürsüsünden Rusça seslenmesi üzerine muhalefet partileri protesto çağrısı yaptı.

Kobakhidze ve bazı yetkilileri istifaya çağıran 10 binden fazla gösterici kuşattıkları Gürcistan Parlamentosu'na girmeye çalıştı.

Bazı protestocuların Avrupa Birliği (AB) bayrakları ve "İşgalci Rusya" yazılı dövizler taşıdıkları görüldü.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan muhalefetteki Avrupalı Gürcistan Partisi'nden Giga Bokeria, protestonun muhalifler tarafından organize edilmediğini ve halkın kendiliğinden sokağa çıktığını söyledi.

Olayların ardından parlamento oturumu askıya alındı.

Sergey Gavrilov'un da Gürcistan'dan ayrıldığı bildiriliyor.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, protestonun "muhalefet güçlerce provoke edildiğini" savundu.

Bakhtadze yaptığı yazılı açıklamada, "Polis barışçıl göstericilere karşı asla plastik mermi ya da biber gazı kullanmadı ve kullanmayacak" dedi.

Gürcistan-Rusya ilişkileri neden gergin?

Eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerinden Gürcistan ile Rusya arasında 2008 yılında 5 gün süren bir savaş çıkmıştı.

Savaşın nedeni, özerk Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin Gürcistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan etmeleriydi.

Rusya, Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerini birçok Batılı ülkenin aksine bağımsız devletler olarak tanımıştı.

O zamandan beri Rusya ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişki yok.

Gürcistan ise AB ve NATO'ya üye olmayı hedefliyor.
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