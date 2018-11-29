Samanyolu Haber /Dünya / Gürcistan ilk kez kadın Cumhurbaşkanı seçti /29 Kasım 2018 10:18

Gürcistan ilk kez kadın Cumhurbaşkanı seçti

Cumhurbaşkanını son kez doğrudan seçmek için sandığa giden Gürcistan'da 2'inci turun galibi bağımsız olarak yarışan kadın aday Salome Zurabişvili oldu.

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Seçim sonuçlarının resmi olarak açıklanmasının ardından Zurabişvili ülkede bu göreve gelen ilk kadın olarak tarihe geçecek.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu, ilk sonuçlara göre Gürcistan Rüya Partisi tarafından desteklenen bağımsız cumhurbaşkanı adayı Salome Zurabişvili'nin yüzde 59, muhalefetin adayı Grigol Vaşadze'nin ise yüzde 40 oy aldığını bildirdi.

İktidardaki Gürcistan Rüyası Partisi tarafından desteklenen 66 yaşındaki eski Dışişleri Bakanı Zurabişvili 28 Ekim'de gerçekleştirilen ilk tur seçiminde oyların yüzde 38.6'sını kazanmıştı.

2024 yılından itibaren cumhurbaşkanı seçiminde değişikliğe gidecek ülkede bu tarihten sonra yeni lider 300 milletvekili ve bölge temsilcilerinin tercihiyle belirlenecek.

Öte yandan 3 milyon 528 bin 658 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 1 milyon 975 bin 845 kişinin sandık başına gittiği açıklandı.

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