Samanyolu Haber /Gündem / Eski büyükelçi Gürcan Balık'a verilen tahliye kararı durduruldu /20 Aralık 2018 20:52

Eski büyükelçi Gürcan Balık'a verilen tahliye kararı durduruldu

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun siyaset yaptıkları dönemde özel kalem müdürlüğünü yapan Gürcan Balık için verilen tahliye kararı durduruldu.

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski büyükelçi Gürcan Balık'a verilen tahliye kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme tarafından tahliye kararı durduruldu.

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na danışmanlık yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Balık'ın konutu terk etmemesi şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verilmişti.


İddianamede Balık'ın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski büyükelçi Gürcan Balık'a verilen tahliye kararı... Sonraki Haber >>

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Fabrikanın çatısı çöktü

Fabrikanın çatısı çöktü

Eski Başbakan'ın korumaları kameramanı dövdü

Eski Başbakan'ın korumaları kameramanı dövdü

Çantası uçağa alınmayan yolcu havaalanını birine kattı

Çantası uçağa alınmayan yolcu havaalanını birine kattı

Otoparkta tartıştığı adamı ezmeye çalıştı

Otoparkta tartıştığı adamı ezmeye çalıştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:25:24