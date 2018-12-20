Eski büyükelçi Gürcan Balık'a verilen tahliye kararı durduruldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski büyükelçi Gürcan Balık'a verilen tahliye kararına itiraz etti.
İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme tarafından tahliye kararı durduruldu.
Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na danışmanlık yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.
Balık'ın konutu terk etmemesi şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verilmişti.
İddianamede Balık'ın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.