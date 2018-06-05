Gurbetçiler 7 Haziran'dan itibaren oy kullanmaya başlıyor....

Yurt dışında yaşayan 3 milyonun üzerinde Türk seçmen, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için 7 Haziran'da sandık başına gidiyor. Yurt dışındaki seçmenler, 19 Haziran'a kadar oylarını kullanabilecek.





Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi takvimi işliyor.





Cumhurbaşkanı ile milletvekili seçiminin birlikte yapılacağı 24 Haziran'da, 6 cumhurbaşkanı adayı yarışacak, seçime 8 siyasi parti katılacak.









Seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek.





Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanacak seçmenler için oy verme saatlerini 09.00-21.00 olarak belirledi.





Temsilciliklerde ve ihtiyaç duyulması halinde diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında sadece seçmen kütüğüne kayıtlı olan Türk vatandaşları oy kullanabilecek.





İlk oylar Avustralya'dan





Avustralya'da yaşayan gurbetçiler, saat farkı nedeniyle ilk oyu atacak. Avustralya'daki Türk vatandaşları, 9-17 Haziran günleri arasında 9 gün oy verecek.





Yurt dışında kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya getirilecek. Tüm oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek, burada oy kullanma işleminin sona ermesine kadar muhafaza edilecek. Yurt dışı oyları, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.





60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacak





Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmen için 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7-19 Haziran'da azami 13 gün süre ile oy kullandırılacak.





Anayasa değişikliğine ilişkin geçen yıl yapılan referandumunda yurt dışındaki Türk vatandaşları, 57 ülke 120 temsilcilikte oy kullanmıştı. Bu yıl ülkelere Malta, Sırbistan ve Moldova da eklendi. Böylece, seçimlerde yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşlarının oy verme işlemini gerçekleştireceği ülke sayısı 60'a, temsilcilik sayısı da 123'e çıktı.





Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışında 30 Haziran-4 Temmuz'da ve azami 5 gün süre ile oy verilecek.





Seçimde bazı ülkelerdeki oy kullanma tarih ve süreleri şöyle:





"- Almanya, Avusturya, Fransa: 7-19 Haziran (13 gün)





- Danimarka: 9-19 Haziran (11 gün)





- Avustralya: 9-17 Haziran (9 gün)





- Norveç: 14-19 Haziran (6 gün)





- Belçika, Hollanda, İsviçre: 15-19 Haziran (5 gün)





- Birleşik Krallık: 16-19 Haziran (4 gün)





- KKTC, Kanada, Bulgaristan: 16-18 Haziran (3 gün)





- Çin, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Lübnan, İsrail, Ukrayna: 16-17 Haziran (2 gün)





- Azerbaycan, Irak, İran, İrlanda, İspanya, Mısır, Malta, Özbekistan, Sırbistan: 17 Haziran (1 gün)"





- Gümrük kapılarında da oy verilebilecek





Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında da verebilecek. Gümrük kapılarında da oy verme işlemi 7 Haziran'da başlayacak. Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.





Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.





Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabileceği gümrük kapıları şöyle:





"Sarp Karayolu, Kapıkule Karayolu, İpsala Karayolu, Hamzabeyli Karayolu, Karkamış Karayolu, Cilvegözü Karayolu, Öncüpınar Karayolu, Çobanbey Karayolu, Dereköy Karayolu, Şakirpaşa Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı, Çardak Havalimanı, Hasan Polatkan Havalimanı, Elazığ Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Hatay Havalimanı, Süleyman Demirel Havalimanı, Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Adnan Menderes Havalimanı, Erkilet Havalimanı, Konya Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Bodrum-Milas Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Trabzon Havalimanı, Zonguldak Çaycuma Havalimanı, Kuşadası Limanı, Ayvalık Limanı, Derince Limanı, Mersin Limanı, Taşucu Limanı ve Samsun Limanı."