Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan nihayet ortaya çıktı /24 Temmuz 2019 23:58

Erdoğan nihayet ortaya çıktı

Bir anda ortadan kaybolan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili iddialar havada uçuştu. Tatilde olduğu belirtilen Erdoğan bugün Ankara'ya geldi ve Esenboğa Havalimanı’nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i karşıladı. Görüşmenin fotoğrafları Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşıldı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Esenboğa Havalimanı’nda görüntülendi. 

Tatilini yarıda keserek Ankara'ya gelen ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i karşılayan Erdoğan’ın havalimanı VIP salonunda yaptığı görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. 

Erdoğan'ın tatilini geçirmek için Ege kıyılarını tercih ettiği iddia edilmişti. 

Erdoğan, Malezya Başbakanı ile Esenboğa Havalimanı VIP salonunda görüştü.

MALEZYA BAŞBAKANI TÜRKİYE'DE

Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gelen Muhammed’in temaslarının yarın başlayacağı belirtildi.

Görüşmelerde savunma sanayii başta olmak üzere ikili ilişkilerin gözden geçirileceği ve Türkiye ile Malezya'yı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Başbakanı Muhammed ile görüşmesi Malezya'da devam eden yolsuzluk soruşturması dikkate alındığında farklı bir mahiyete bürünüyor. Muhammed'in başbakan seçilmesinin akabinde selefi Necip Rezak hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılmış ve Rezak'ın 180 milyar dolar değerindeki mal varlığına el konulmuştu. Kefaletle serbest bırakılan ve yurt dışına çıkışı yasaklanan Rezak, Malezya Ulusal Fonu'ndan zimmetine para geçirmekle itham ediliyor. Rezak, Erdoğan'ın Katar Emiri  Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'den sonra en fazla görüştüğü lider olarak biliniyordu.
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