Erdoğan nihayet ortaya çıktı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Esenboğa Havalimanı’nda görüntülendi.





Tatilini yarıda keserek Ankara'ya gelen ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i karşılayan Erdoğan’ın havalimanı VIP salonunda yaptığı görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.





Erdoğan'ın tatilini geçirmek için Ege kıyılarını tercih ettiği iddia edilmişti.





Erdoğan, Malezya Başbakanı ile Esenboğa Havalimanı VIP salonunda görüştü.





MALEZYA BAŞBAKANI TÜRKİYE'DE





Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gelen Muhammed’in temaslarının yarın başlayacağı belirtildi.





Görüşmelerde savunma sanayii başta olmak üzere ikili ilişkilerin gözden geçirileceği ve Türkiye ile Malezya'yı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.



