Günlerdir beklenen fırtına Türkiye'yi etkilemeden gidiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de rüzgarın şiddeti ve yağış miktarının azalacağı; çiftçilerin, denizcilerin ve balıkçıların uyarıları takip etmesi gerektiği vurgulandı.







Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun fırtınayla ilgili şu ifadelere yer verdi: "Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın; bugün yapılan son tahminlerde hareket yönünün değişerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesi tahmin ediliyor."





Orta Akdeniz’de oluşan tropik fırtınaya yönelik önlem alan Aydın, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli gibi illerde belediyeler müdahale noktaları ve ‘kriz masaları’ oluşturuldu.





Tropik fırtına ve yoğun yağışlar Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda karayollarında çökme yaşanmasına ve bazı köylerde elektrik kesintilerine yol açtı.



