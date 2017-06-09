Günlerce konuştuk ama yine de Fas ve Kamboçya'ya bile geçildik...

Türkiye 4G mi? 4.5G mi? 5G ne zaman geliyor? 5G hayatımızı değiştirecek mi gibi soruların cevabını ararken Open Signal 2017 4G erişilebilirlik raporunu açıkladı.





Rapora göre Türkiye’nin yüzde 57.89’unda 4G tam anlamıyla çekiyor. Türkiye’den daha iyi 4G erişimi olan ülkeler arasında Kolombiya, Fas, Kamboçya, Sırbistan ve Peru bulunuyor.





Open Signal’in verilerine göre Güney Kore yüzde 96.38’lik oranıyla dünyanın en yüksek 4G kapsama alanına sahip ülke olurken onu yüzde 93.6 ile Japonya ve yüzde 86.96 ile Norveç izliyor.



















