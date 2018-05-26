Samanyolu Haber /Gündem / Güney ve Kuzey Kore liderlerinden sürpriz buluşma /26 Mayıs 2018 14:36

Güney ve Kuzey Kore liderlerinden sürpriz buluşma

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafsız bölgede buluştu.

SHABER3.COM

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, sınırdaki tarafsız bölgede sürpriz bir buluşma gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da düzenlenmesi planlanan zirveyi önce ertelemesi, ardından da görüşmeye yine yeşil ışık yakması sonrası durum belirsizliğini korurken Kore Yarımadası'ndan sürpriz bir görüşme haberi geldi.

Güney Kore lideri Moon Jae-in ve Kim'in yine sınırdaki Panmunjom köyünde ama bu sefer sınırın kuzey tarafında bir araya geldiği açıklandı.Güney Kore Devlet Başkanlığı'nda göre yerel saatle öğleden sonra gerçekleşen zirvede Kuzey Kore ve ABD arasındaki olası bir görüşmeyle ilgili fikir alışverişlerinde bulunuldu.
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