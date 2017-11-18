Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli askerden dev bağırsak solucanları çıktı

Kuzey Koreli asker, Pazartesi günü askerden arındırılmış bölgeden Güney Kore'ye kaçarken sınır muhafızları tarafından vurulmuştu.

BAĞIRSAK SOLUCANLARI NASIL OLUŞUR?

Bu parazitler insanlara kirli gıda, böcek ısırığı ve parazitlerin deri yoluyla girmesiyle geçiyor.

Kuzey Koreli askere ise büyük ihtimalle kirli gıdalar yoluyla bulaştı. Kirli gıdayla vücuda geçen parazitler sıklıkla solucanlar oluyor.

Kuzey Kore'de hala insan dışkısı gübre olarak kullanılıyor. İnsan dışkısı, gerekli işlemlerden geçirilmeden gübre olarak kullanıldığında ve yetişen sebzeler daha sonra pişirilmeden yendiğinde parazitler insanların ağız ve bağırsaklarına yerleşiyor.

Bazı bağırsak solucanları ciddi bir belirti göstermezken, bazıları ölüm riski taşıyabiliyor.

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi Biyolojik Bilimler Fakültesi'nden Profesör Peter Preiser, "Vücudunuzdaki besinleri alıyorlar. Dolayısıyla çoğu fark edilmiyor ama varlıkları sağlık durumunun kötülüğüne işaret ediyor. Basitçe söylemek gerekirse, solucan bulunan insanlar sağlıklı değildir" dedi.

'KUZEY KORE'NİN CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI VAR'

Seul'deki Kookmin Üniversitesi'nden Profesör Andrei Lankov ise "Kuzey Kore çok yoksul bir ülke ve tüm diğer yoksül ülkeler gibi ciddi sağlık sorunları var" dedi.





Güney Koreli araştırmacılar iki yıl önce Kuzey Kore'den Güney'e kaçanların sağlık durumlarını incelemişti.





Çalışma sonucu kronik hepatit B, kronik hepatit C, tüberküloz ve parazit enfeksiyonlarının Güney Korelilere kıyasla daha çok görüldüğü saptanmıştı.





Ancak Lankov, benzer kişi başına yıllık gelire sahip Bangladeş ya da çoğu Afrika ülkesine kıyasla, Kuzey Koreliler'in daha sağlıklı olduğuna dikkat çekti. Lankov "Ekonomik yoksulluğu göz önüne alırsak, ülkedeki ortalama yaşam beklentisi çok yüksek" diye konuştu.





YOKSUL ÜLKELERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR





Parazitlerin, özellikle bağırsak solucanlarının Kuzey Kore'de çok yaygın olduğuna inanılıyor. Ancak, insan dışkısının gübre olarak kullanıldığı sebzelerin çiğ yendiği çok sayıda gelişmekte olan ülkeyi de etkiliyor.





İnsan dışkısının güvenli bir gübre olarak kullanılabilmesi için çeşitli işlemlerden geçirilmesi gerekiyor, ancak çok sayıda yoksul ülke bunu ihmal ediyor.