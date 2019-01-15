Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kore, Kuzey için düşman ifadesini kullanmadı /15 Ocak 2019 14:27

Güney Kore, Kuzey için düşman ifadesini kullanmadı

Güney Kore, yayımladığı 2 yıllık savunma raporunda, Kuzey Kore yönetimine ve ordusuna yönelik 'düşman' ifadesini kaldırdı.

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Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 'Beyaz Rapor' olarak da bilinen savunma raporunda, 2010'dan bu yana ilk kez Kuzey Kore'yi 'düşman', 'mevcut düşman' veya 'asıl düşman' olarak niteleyen ifadeler yer almadı.

Kyodo ajansının haberine göre, Güney Kore'nin 2 yıl önce yayımlanan savunma raporunda, "Kuzey'in kitle imha silahları, güvenliğimiz için büyük tehdit oluşturuyor. Bu tehditler devam ettiği sürece, Kuzey Kore rejimi ve ordusu düşmanımızdır" ifadeleri kullanılmıştı.

Bir savunma yetkilisinden yapılan açıklamaya dayandırılan haberde, son savunma raporunda, 'Kuzey'in kitle imha silahlarının, Kore Yarımadası'nın barışı ve güvenliği için büyük tehdit oluşturduğunun' kaydedildiği aktarıldı.
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