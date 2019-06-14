Güney Kıbrıs sondaj yapan 'Türk mürettebata tutuklama emri'ni doğruladı

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan bir yetkili, "Tutuklama kararlarının çıkarıldığını onaylayabiliriz." diyerek hakkında yakalama emri olanların sayısının 10'dan fazla olduğunu belirtti. Yetkili konu hakkında daha fazla bilgi vermedi.







Euronews'te yer alan habere göre Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde sürdürdüğü petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını yapan geminin mürettebatı için tutuklama kararı çıkarıldığı bilgisi geçtiğimiz günlerde basında yer almış, Ankara bilginin doğru olması durumunda "gerekli cevabın verileceği" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Güney Kıbrıs tarafı söz konusu haberleri hemen doğrulamamıştı.







Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarının paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, kendi karasuları olduğunu iddia ettiği bölgede egemenlik haklarının çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürerek Fatih sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.