Güney Afrikalı yetimler hapisteki bebekler için yürüdü

İnisiyatif adına konuşan Brenda Nagel, Türkiye'de anneleriyle birlikte hapishanede kalmak zorunda olan çocukların durumunu sosyal medyadan gördüğünü, uluslararası olarak devam eden farkındalık çabalarına katkı bulunmak için bu inisiyatifi kurduklarını söyledi.







Türkiye'deki başarısız darbe girişiminden sonra onbinlerce sivilin tutuklandığını, bu tutuklulardan 17.000'inin kadın olduğunu, bu kadınlardan 700'e yakın kadının ya yeni doğum yapmış ya da bakıma muhtaç çocularını bırakabilecekleri bir yakınları olmaması nedeniyle bebekleriyle birlikte hapishanede olduğunu bildiğini söyleyen Aston; bu kadınların tutuksuz yargılanmasını sağlamak için herkes Türk Hükümetine baskı yapmalı çağrısında bulundu. Darbeyi kimin yaptığıyla ilgilenmediğini, ev hanımı, öğretmen, doktor bu kadınların askeri darbeyle ne ilgisi olduğunu da anlamadığını ifade eden Nagel, "bildiğimiz bir şey var ki o bebekler masum, hapishane koşullarında büyümeyi hak etmiyorlar, annelerinin tutuksuz yargılanması da adaleti aksatmaz" dedi.





Programlarının gördüğü ilgiden sonra Güney Afrikalı olmaktan bir kere daha gurur duyduklarını belirten Aston, on kadar kişinin çocuklar için bağış yapmasından ayrıca duygulandıklarını ifade etti.





Sokak sanatçılarının performanslarını sergilediği etkinlik boyunca ziyaretçilere bilgilendirici el ilanları dağıtıldı. Şehrin en büyük yetimhanesinden çocuklar da Türkiye'deki yaşıtlarına destek vermek üzere etkinlikte yer aldı. Günün sonunda 668 siyah balon Güney Yarım kürenin en ucundan göğe bırakıldı.