Güney Afrika'da Yüksek Mahkeme esrarı yasallaştırdı

Johanesburg kentindeki Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle aldığı kararı duyuran Güney Afrika Anayasa Mahkemesi Başkanı Yardımcısı Raymond Zondo yetişkinlerin kişisel olarak esrar kullanmasını yasaklayan yasayı 'anayasaya aykırı ve bu nedenle de geçersiz' olarak niteledi.





Zondo mahkeme binasında alkış ve tezahuratlarla karşılanan açıklamasında "Artık bir yetişkinin kişisel kullanım amacıyla mahrem olarak esrar bulundurması ya da tüketmesi ceza gerektiren bir suç olmayacak" dedi.





?Zondo parlamentoya söz konusu karar hakkındaki yeni yasayı hazırlamaları için 2 yıl verildiğini de duyurdu.







Mart 2017'de Batı Cape bölgesindeki mahkeme yetişkinlerin evlerinde esrar kullanmasına yönelik yasağın anayasaya aykırı olduğunu hükmetmiş ve Cape Town kentini de içine alan bölgede bu şekilde esrar tüketimini suç olmaktan çıkarmıştı.

Ancak karara Adalet, Sağlık ve Ticaret Bakanları tepki göstermiş ve 'esrarın zararlı etkileri konusunda objektif kanıtlar' olduğunu savunmuştu. Bugün Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar esrarın kamuya açık yerlerde kullanılmasını ya da satın alınması veya satılmasını yasallaştırmadı. Ancak yetişkinler için özel kullanım amacıyla kenevir bitkisinin yetiştirilmesi artık suç değil. Bundan önce küçük miktarlarda bile olsa kenevir bitkisini işlemek, yetiştirmek ve bulundurmak hapis ve para cezalarına yol açıyordu.





'YETERLİ DEĞİL'





Kararın ardından esrarın yasallaşmasını savunan aktivistlerin bir kısmı bitkinin kamuya açık alanlarda tüketiminin de yasallaşması gerektiğini savundu. Dagga Partisi'nin (esrar anlamına gelen kullanılan bir terim) lideri Jeremy Acton "Bu yeterli değil. Kamusal alanda yürürken de mahremiyetimiz var. O nedenle kamuya açık alanlarda esrar taşımamıza da izin verilmeli" dedi.





Dünyada esrarın ve medikal esrarın kullanımı kanser, göz tansiyonu ve AIDS'ın sebep olduğu acıları azalttığı gerekçesiyle giderek popülerleşmekte.





Ancak farklı ülkelerde esrarın yasal statüsü değişiklik göstermekte. Örneğin Portekiz'de esrar kullanımı ve bulundurulması büyük oranda yasallaşsa da Suudi Arabistan'da esrar kullanıcılarına idam cezası verilebiliyor.