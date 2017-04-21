Samanyolu Haber /Dünya / Güney Afrika'da kaza: 20 çocuk hayatını kaybetti /21 Nisan 2017 17:43

Güney Afrika'da kaza: 20 çocuk hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bugün, öğrencileri taşıyan bir minibüs kaza yaptı. 17 çocuk yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Mpumalanga vilayetinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonla çarpışan okul servisindeki 20 çocuk yaşamını yitirdi.
 

Aktarılana göre, kazadan kurtulan olmadı.
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