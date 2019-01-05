Güney Afrika'da Hizmet Okulu öğrencisinden parmak ısırtan başarı

Tr724'ten Türkmen Terzi'nin haberine göre Güney Afrika’da 790 bin 843 öğrencinin ter döktüğü üniversite sınavlarında (matric) geçme oranı (pass rate) geçen yıla göre 3.1 puan artarak yüzde 75.1’den yüzde 78.2’e yükseldi. Yüzde 87.9 geçme oranı ile en yüksek başarıyı yakalayan Gauteng eyaletinde bulunan iki Hizmet okulu ise, ilk 10’da, ikinci ve beşinci sıralara yerleşerek ülkenin en başarılı okulları arasında yer aldı.





Güney Afrika’nın çeşitli eyaletlerinde yer alan toplam dokuz Hizmet okulundan 246 öğrenci sınavlara katıldı ve bütün Hizmet okulları üniversite sınavlarında (matric pass rate) yüzde 100 olarak başarı gösterdi.





‘Hem hasta babama baktım hem ders çalıştım’





Güney Afrika’da Hizmet okullarının başarısı yerel medyada da geniş yer tuttu. 130 yıllık Independent Grubu, Star okullarının başarısını, “Öğrenciler sıkı çalışmalarının ödüllerini aldılar” başlığıyla verdi. Independent’in ANA haber ajansına konuşan, 9 branşta en yüksek not ‘A’ derecesini alan Janelle Naicker, çok stresli bir yıl geçirdiğini, ama sonunda başarıya ulaştığını anlattı. Naicker, “Babam hasta olduğu için bütün yıl boyunca bir yandan sınavlara hazırlanıyordum diğer yandan da babama bakıyordum. Çok sıkıntılı bir yıl yaşadım ama babamın hastalığını aklıma takmamaya çalışarak derslerime yoğunlaştım. Hasta babamın da mutlu olacağı ve gururlanacağı, ulaşmak istediğim hedefe kilitlenmeye çalıştım” sözleri ile zorlu üniversite hazırlık dönemini ve sınavdaki başarısını değerlendirdi. Bayan öğrenci Naicker, Johannesburg’da bulunan ve dünyanın ilk 500 eğitim kurumu arasında yer alan Wits Üniversitesi’nde tıp okumak istediğini söyledi.





Güney Afrika’daki Hizmet okullarından toplam 629 derste A derecesi alındı. En başarılı öğrencilerden 4 öğrenci 9A, 13 öğrenci 8A, 6 öğrenci 7A, 4 öğrenci 6A, 7 öğrenci ise 5A alarak, derslerden geçme oranının düşük olduğu ülkede büyük başarı kazandı.