Samanyolu Haber /Gündem / Gündeş Zarrab'la ilgili kararını verdi /04 Aralık 2017 11:57

Gündeş Zarrab'la ilgili kararını verdi

Ebru Gündeş Reza Zarrab'tan boşanma kararı aldı2010 yılında Reza Zarrab'la evlenen Ebru Gündeş'in boşanma kararı aldığı öğrenildi.

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Ebru Gündeş Reza Zarrabtan boşanma kararı aldı

Ebru Gündeş'in bu hafta kamuoyuna 'boşanma' açıklaması yapması bekleniyor. 

Şubat 2010’da 17-25 Aralık'ın bir numaralı şüphelisi Reza Zarrab ile nikah masasına oturan Ebru Gündeş bu hafta avukatıyla bir araya gelecek. Gündeş'in kamuoyuna “Boşanıyoruz” şeklinde yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Zorlu boşanma süreciyle ilgili olarak Ebru Gündeş yakınlarına “Bu süreçte kızımın yara almasını istemiyorum. Her adımımı onu düşünerek atıyorum” dediği öğrenildi.

Gündeş'in, ABD'deki davada tanık olan Reza Zarrab'tan boşanma kararı almasının ardından Kanlıca'daki yalıdan da taşınacağı belirtiliyor.

AVUKATI CUMA GÜNÜ KONUŞMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Reza Zarrab, Ebru Gündeş'ten olan kızı ve 21 yakınının mal varlıklarına el konmuştu.

Zarrab ailesinin avukatı Şebnem Eriş ise cuma günü yaptığı açıklamada, "Çiftin ortak çocukları Alara Sarraf’ın ismi var. Ebru Gündeş’in önceki güne kadar bir boşanma davası açmadığını biliyoruz. Bize ulaşan bir boşanma başvurusu da yok" demişti.

Ebru Gündeş'i listede yer almaktan Zarrab ile nikah öncesi yaptıkları evlilik sözleşmesinin kurtardığı ortaya çıkmıştı.

Gündeş ve Zarrab çiftinin evlenmeden önce kendi mal varlıklarını belirten bir liste yaptıkları ve herkesin kendi kazanımı olan mallarının ayrı olduğuna dair sözleşme imzaladıkları anlaşıldı. Ebru-Reza çiftinin çocukları Alara'nın mal varlığına el konulması ise Reza Zarrab'ın bazı mallarını kızının üzerine yapmasından kaynaklandı.
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