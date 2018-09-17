Gündeş VIP'ten geçip New York'a gitti... Zarrab'la mı görüşecek?

Gündeş’in, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delme iddiasıyla yargılandığı davada sanıkken itirafçı olarak tanık konumuna geçen eşi Reza Zarrab da bir süre önce New York’ta görüntülenmişti.







Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İyi Parti kurucu üyesi ve milletvekili Cinisli, "İstanbul Atatürk Havalimanı VIP'sinden TK 003 New York uçağına Ebru Gündeş ve kızı geçtiler. Gündeş'in hangi vasıfla VIP'yi kullandığını sorduğumda görevliler ''özel emir'' ile işlemlerin yapıldığını söylediler. Devlet sanatçısı değilse başka bir nedeni olmalı!!!" dedi.





ZARRAB'LA ZATEN GİDİP GÖRÜŞÜYOR





Dün de Hürriyet Gazetesi yazarı Onur Baştürk de Zarrab ve Gündeş'in ABD'de görüştüklerini açıklamıştı. Baştürk yazısında, "Arka sokaklarda konuşulan o ki, aslında Ebru Gündeş bir süre önce zaten New York’a gitti ve Zarrab’la görüştü bile. Dahası yakın zamanda tekrar gidebileceği konuşuluyor. Kendi doğum günü şerefine…” diye yazmıştı







