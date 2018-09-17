Samanyolu Haber /Gündem / Gündeş VIP'ten geçip New York'a gitti... Zarrab'la mı görüşecek? /17 Eylül 2018 17:47

Gündeş VIP'ten geçip New York'a gitti... Zarrab'la mı görüşecek?

İyi Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, şarkıcı Ebru Gündeş ile kızının VIP girişini kullanarak Atatürk Havalimanı’ndan ABD’nin New York kentine gittiğini duyurdu. Cinisli, Gündeş'in ‘hangi vasıfla’ VIP'yi kullandığını sorduğunda görevlilerin “Özel emir” cevabını verdiğini söyledi.

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Gündeş’in, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delme iddiasıyla yargılandığı davada sanıkken itirafçı olarak tanık konumuna geçen eşi Reza Zarrab da bir süre önce New York’ta görüntülenmişti.

Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan İyi Parti kurucu üyesi ve milletvekili Cinisli, "İstanbul Atatürk Havalimanı VIP'sinden TK 003 New York uçağına Ebru Gündeş ve kızı geçtiler. Gündeş'in hangi vasıfla VIP'yi kullandığını sorduğumda görevliler ''özel emir'' ile işlemlerin yapıldığını söylediler. Devlet sanatçısı değilse başka bir nedeni olmalı!!!" dedi. 

ZARRAB'LA ZATEN GİDİP GÖRÜŞÜYOR

Dün de Hürriyet Gazetesi yazarı Onur Baştürk de Zarrab ve Gündeş'in ABD'de görüştüklerini açıklamıştı. Baştürk yazısında, "Arka sokaklarda konuşulan o ki, aslında Ebru Gündeş bir süre önce zaten New York’a gitti ve Zarrab’la görüştü bile. Dahası yakın zamanda tekrar gidebileceği konuşuluyor. Kendi doğum günü şerefine…” diye yazmıştı


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