Günde 31 işyeri kapanıyor

Döviz kurundaki önlenemez yüksek artış ve bu artışın yarattığı “ekonomik sarsıntı” işyerlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “kriz mriz yok” dese de ekonomik kriz, ağustos ayında 954 işyerinin kapanmasına neden oldu.





Birgün'ün haberine göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerinde, yılbaşından bu yana kapanan 6 bin 923 işyerine, ağustos ayında 954 işyeri daha eklendi. Böylece sekiz ayda kapanan işyeri sayısı toplam 7 bin 877’ye yükseldi.





Limited şirketler dayanamıyor





TOBB’un verilerine göre, günde ortalama 31 işyeri kapanıyor. Ağustos ayında kapısına kilit vuran işyerlerinin 122’si anonim, dördü kolektif, biri komandit şirket ve 88’i kooperatiflerden oluşuyor. Geçen ay tam 739 limited şirket de kepenklerini indirmek zorunda kaldı. Bunlarla birlikte yılbaşından bu yana 5 bin 908 limited şirket, bin 254 anonim şirket, 31 kolektif şirket, iki komandit şirket ve 682 kooperatif kapandı.





Perakende zorda





Kapanan işyerleri faaliyet alanlarına göre incelendiğinde, ağustos ayında en çok kapanan işyerleri, “toptan ve perakende ticareti” yapan şirketler oldu. Bu faaliyet kolunda hizmet veren 284 şirket, ağustos ayında kapanırken; imalat sanayinden 104, inşaat sektöründen 186 işyeri de kapandı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımını yapan 41 enerji firması da kapısına kilit vurdu.





En çok İstanbul’da





Kapanan işyerlerinin illere göre dağılımında İstanbul ilk sırayı aldı. TOBB’un verilerine göre, ağustos ayında İstanbul’da 416 işyeri kapandı. İstanbul’u 75 işyeri ile Ankara takip etti. Geçen ay en çok işyerinin kapandığı üçüncü il ise 49 işyeri ile İzmir oldu.