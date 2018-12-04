Samanyolu Haber /Gündem / Günde 165 kişi ya tutuklanıyor ya da hüküm giyiyor /04 Aralık 2018 04:58

Günde 165 kişi ya tutuklanıyor ya da hüküm giyiyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 58 gün içerisinde hükümlü ve tutuklu sayısının toplamda 9 bin 595 kişi arttığını ifade etti.

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 58 gün içerisinde hükümlü ve tutuklu sayısının toplamda 9 bin 595 kişi arttığını belirterek, “AKP derinleşen ekonomik krizin yarattığı umutsuzluğun, iktidarını sarsacağının farkındadır. Hak arayan işçilerin tutuklanması, Gezi katılımcılarının beş yıl aradan sonra gözaltına alınıp dava açılmasını, sosyal medya paylaşımlarının bile tutuklanma gerekçesi sayılmasını göz önünde bulundurduğumuzda AKP’nin korkusunun boyutlarını görebiliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Emir, Türkiye genelinde tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin Bilgi Edinme Yasası kapsamında Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruya gelen yanıt ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün TBMM’de açıkladığı verileri karşılaştırdı.

CHP’li Emir başvuruya gelen yanıta göre 18 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde cezaevlerinde 193 bin 47 hükümlü ile 57 bin 502 tutuklu bulunduğunu kaydetti. Emir, Bakan Gül’ün ise TBMM’de komisyonda 16 Kasım 2018 tarihi itibarıyla tutuklu ve hükümlü sayısını 232 bin 434 hükümlü ve 57 bin 710 tutuklu olarak açıkladığını anımsattı.

CHP’li Emir, her iki verinin karşılaştırıldığında 58 günde hükümlü sayısının 9 bin 387, tutuklu sayısının ise 208 kişi arttığını belirterek, “Bu da günlük olarak tutuklu ve hükümlü sayısında günde ortalama 165 kişilik bir artışa tekabül etmektedir” dedi.

Adalet Bakanlığı’nın 2019’da 65 yeni cezaevini açmayı hedeflediğini anımsatan Emir, “Anlatacak yeni bir hikâyesi kalmayan AKP, baskı ve sindirme politikalarıyla muhalif kesimleri cezaevi tehdidiyle sindirmeye çalışmaktadır”” dedi.
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