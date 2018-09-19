Samanyolu Haber /Gündem / Güncellenmiş rakam: Özel sektör borcu 240 milyar 500 milyon dolara ulaştı /19 Eylül 2018 13:13

Güncellenmiş rakam: Özel sektör borcu 240 milyar 500 milyon dolara ulaştı

Özel sektörün uzun ve kısa vadeli dış borcu yılın ilk yedi aylık döneminde toplam 240 milyon dolar artışla 240 milyar 500 milyon dolara ulaştı.

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Merkez Bankası’nın verilerine göre temmuz sonu itibarıyla, 2017 yıl sonuna göre özel sektörün uzun vadeli kredi borcu 80 milyon dolar azalarak 221.6 milyar dolara gerilerken, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi borcu 320 milyon dolar artarak 18.9 milyar dolar düzeyine yükseldi. Böylece, özel sektörün uzun ve kısa vadeli dış borçlarının toplamı 240.5 milyar dolara çıktı.

Özel sektörün, temmuz sonu itibarıyla bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı da 70.5 milyar doları buluyor.

Ülke borcu 466.7 milyar dolar
Türkiye’nin kamu, özel sektör dış borcu ise Haziran ayında Hazine Müsteşarlığı tarafından 466.7 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Büyük bölümü dolar
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, uzun vadeli  özel sektör borçlarının  yüzde 59.7’si dolar, yüzde 34.6’sı avro, yüzde 4.1’i lira, yüzde 1.6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kısa vadeli özel sektör borçlarının yüzde 45.9’u dolar, yüzde 33’ünün avro, yüzde 21.0’i lira, yüzde 0.1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Sektör dağılımı incelendiğinde; uzun vadeli kredi borcunun yüzde 49’unu finansal kuruluşların, yüzde 50,2’sini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76.7’sini finansal kuruluşların, yüzde 23.3’ünü de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
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