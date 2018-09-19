Güncellenmiş rakam: Özel sektör borcu 240 milyar 500 milyon dolara ulaştı

Özel sektörün, temmuz sonu itibarıyla bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplamı da 70.5 milyar doları buluyor.
Ülke borcu 466.7 milyar dolar
Türkiye’nin kamu, özel sektör dış borcu ise Haziran ayında Hazine Müsteşarlığı tarafından 466.7 milyar dolar olarak açıklanmıştı.
Büyük bölümü dolar
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, uzun vadeli özel sektör borçlarının yüzde 59.7’si dolar, yüzde 34.6’sı avro, yüzde 4.1’i lira, yüzde 1.6’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.
Kısa vadeli özel sektör borçlarının yüzde 45.9’u dolar, yüzde 33’ünün avro, yüzde 21.0’i lira, yüzde 0.1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.
Sektör dağılımı incelendiğinde; uzun vadeli kredi borcunun yüzde 49’unu finansal kuruluşların, yüzde 50,2’sini de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 76.7’sini finansal kuruluşların, yüzde 23.3’ünü de finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.