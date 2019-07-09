Samanyolu Haber /Gündem / Gümüşhane'de 118 kişi içme suyundan zehirlendi /09 Temmuz 2019 10:17

Gümüşhane'de 118 kişi içme suyundan zehirlendi

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dibekli köyünde 118 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

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Köylülerin içme suyundaki 'koliform bakteri' nedeniyle zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Gümüşhane'ye 10 kilometre uzaklıktaki Dibekli köyünde dünden itibaren birçok kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedaviye alınan köylülerin sayısı 118'e yükseldi.

Köye giden AFAD, Sağlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Köyün su kaynağından incelenmek üzere numune alındı. İlk tespitlere göre suda koliform bakteri tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köylülere suyu kaynatıp içmeleri yönünde uyarıda bulundu. 

Bu arada, köyde mevcut su kaynağının yeterli gelmemesi nedeniyle köylülerin dereden su deposuna borularla takviye yaptığı iddia edildi.
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