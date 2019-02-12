Gümüşdağ: Tekrar aday olmayacağım

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı da olan AKP Meclis üyesi ve İBB Meclisi 2.Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, yeniden aday olmayacağını açıkladı. Gümüşdağ, “15 yıl insan hayatında uzun bir dönem. 15 yıllık süreç burada tamamlanıyor. Bir daha aday olmayacağım. Artık sizi Başakşehir maçlarında görebilirim” dedi.





‘BİR DAHA ADAY OLMAYACAĞIM’







Belediyedeki görevinin yanı sıra Başakşehir Spor Kulübü Başkanlığı da yapan Gümüşdağ, İBB Meclis toplantısında veda konuşması yaptı. Gümüşdağ, 15 yıllık sürenin insan hayatında oldukça uzun bir zaman dilimi olduğunu ifade ederek, “32 yaşında girdim şu an 47 yaşındayım. 15 yıldır buradayım. 3’üncü dönemim bitti. 202 oturuma başkanlık yaptım. 15 yıl insan hayatında uzun bir dönem. 15 yıllık süreç burada tamamlanıyor. Bir daha aday olmayacağım” diye konuştu.





Eşi ve kızı ile birlikte görev yaptığı İBB başkanlarına, AKP ve CHP’nin grup yöneticilerine, tüm meclis üyeleri ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Gümüşdağ, “Eğer kendilerini kırdıysam, haklarını helal etsinler. Bu 15 yıllık süreç burada tamamlanıyor. Artık sizi Başakşehir maçlarında görebilirim” ifadelerini kullandı.



