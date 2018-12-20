Samanyolu Haber /Spor / Gümüşdağ Galatasaray kongre üyeliğini sonlandırdı /20 Aralık 2018 13:20

Gümüşdağ Galatasaray kongre üyeliğini sonlandırdı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Spor Kulübü kongre üyeliğini sonlandırdığını açıkladı.

SHABER3.COM

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Spor Kulübü kongre üyeliğini sonlandırdığını resmi siteden yaptığı açıklamayla duyurdu.

Gümüşdağ, açıklamasında şunları kaydetti:
— Sporun; insanları birleştiren, neşelendiren, daha iyi bireyler haline getiren büyük bir güç olduğuna inanırım. 4.5 yıl önce kurduğumuz İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün temelinde de bu inancım vardır. Haziran 2014'ten bu yana futboldaki enerjimi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün başarısı için harcarken aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesiyim. Ancak Başakşehir sevdam sarı kırmızı renklere olan saygımı azaltmaz, tüketmez. Sahada çok değerli bir rakibim, gönlümde daima özel bir yeri olan asırlık çınardır. Buna rağmen ikisini asla birbirine karıştırmam. Benim tek hedefim Başakşehir'in zirvede olmasıdır.

— Sporun özüne olan bakış açıma göre; bir kulübün başkanı iken, bir başka kulübün kongre üyeliğine devam etmem benim için son derece doğal bir durumdu. Ancak son zamanlarda kamuoyunda bu konu ile ilgili farklı bir algı oluştuğunu görüyor ve konunun gereksiz yere uzamasının taraflara zarar verebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden Galatasaray Spor Kulübü üyeliğimi sonlandırdığımı kamuoyuna duyurmak istiyorum. Türkiye'de sporun birleştirici gücünü, birbirimize yaklaştıran taraflarını, sevgi, saygı ve kardeşlik aşılayan yönlerini daha çok konuşacağımız günler diliyorum.
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