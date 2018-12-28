Samanyolu Haber /Gündem / Gümrüksüz et ithalatında süre bir yıl daha uzatıldı /28 Aralık 2018 10:52

Gümrüksüz et ithalatında süre bir yıl daha uzatıldı

Et ve Süt Kurumu’na taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ithalatı için tanınan gümrüksüz tarife kontenjanı süresi 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldı.

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Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce 31 Aralık 2018 olarak belirlenen taze veya soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ithalatı için açılan tarife kontenjanı dönem sonu tarihi 31 Aralık 2019 oldu. Söz konusu ithalat kapsamında gümrük vergisi uygulanmayacak.

Et ve Süt Kurumu'na, taze ve soğutulmuş büyükbaş hayvan eti ithalatı için 75 bin tonluk tarife kontenjanı açılmıştı.

29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla canlı büyükbaş hayvanlar için 500 bin baş, canlı koyun ve keçiler için 475 bin baş, büyükbaş hayvanların eti (Taze ve soğutulmuş) için 75 bin ton ve çeyrek karkas (Eşit olarak bölünmüş) hayvan ithalatı için 20 bin ton kontenjan açılmıştı. İthalat için uygulanacak gümrük vergisi sıfır olarak belirlenmişti.
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