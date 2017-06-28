Samanyolu Haber /Gündem / Gümrük Bakanı'ndan skandal Kılıçdaroğlu açıklaması /28 Haziran 2017 21:52

Gümrük Bakanı'ndan skandal Kılıçdaroğlu açıklaması

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uluslararası Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmasında "Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. 'Teröristler yürüsün' diye değil" dedi.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Ana Muhalefet Liderini terörist ilan etti

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz.‘Teröristler yürüsün’ diye değil. ‘Teröristleri kurtarmak için yürüyelim’ değil, ‘milleti kurtaralım’ diye yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz” dedi.

Bakan Tüfenkçi, Erzincan'ın Kemaliye İlçesi'nde bu yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri'nin açılış töreninde konuştu.

Konuşmasının devamında isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı 'Adalet Yürüyüşü'nü eleştiren Bülent Tüfenkci, şunları söyledi:

“Biz yollar yapıyoruz. Yolları millet için yapıyoruz. Biz köprüler yapıyoruz ‘gönülleri birleştirelim’ diye. Biz yollar yapıyoruz ‘millet yürüsün’ diye. ‘Kemaliyeli yürüsün’ diye. ‘Erzincanlı yürüsün’ diye, ‘Malatyalı yürüsün’ diye. Yol yapıyoruz, ‘teröristler yürüsün' diye değil. 'Teröristleri kurtarmak için yürüyelim’değil, ‘milleti kurtaralım’ diye yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz inşallah.”

Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler törenin ardından şenlikler kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisi, yöresel ürünler pazarını gezdi.


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