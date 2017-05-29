Gül'ün oy kullandığı sandığı incelemişler

AKP Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, Abdullah Gül'ün AKP genel başkanlığı kendisine verilmediği için 'kırgın, kızgın' olduğunu söyledi. Tayyar'ın 'Nitekim son referandumda evet oyu vermedi, ailesi de evet oyu vermedi' diyerek Gül'ün oğlunun oy kullandığı sandığa dair bilgi vermesi, Abdullah Gül ve ailesinin oy kullandığı sandıkların özel olarak incelendiğini ortaya çıkardı.





Adil Öksüz'ün ABD konsolosluğunda olabileceğini söyleyen Tayyar, ilginç bir öneride bulundu: Amerikan konsolosluğunda bir arama yapılsa aslında fena olmaz.





Akşam Gazetesi'nden Pınar Işık Ardor'a konuşan Tayyar'ın konuya ilişkin sorulara verdiği yanıtlar şöyle:





- Deniz Baykal’ın Abdullah Gül çıkışını siz nasıl okudunuz. Konu kapandı mı sizce?





"Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olmaması için bütün şer odakları bir araya gelecektir. 2014’te Ekmelettin İhsanoğlu projesi ile Erdoğan’ın karşısına dikildiler bu sefer yeni projeleri ne olur onu biraz da süreç belirler. Konjonktüre bağlı olarak bir adayın etrafında kenetlenebilirler. Bugünden yarına keskin ifadeler kullanmak çok zor ama bugünkü şartlarda eğer 2019’da olursa Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı olarak Tayyip Bey’in karşısına çıkarmak isteyebilirler."





-Sn Gül bunu yalanladı olmaz demedi mi?





"Öyle çok da tepki göstermedi aslında. Çok muğlak ifadeler kullandı. Keskin bir dille bunu yalanlamadı. Bir de iki yılı aşkın süre var şimdiden ben adayım diye çıkamaz ki zaten kendini çok yıpratırlar. O yüzden siyaset yapıyor ama bir açık kapı bıraktı. Bakın Abdullah Gül, hayır oyu kullandı ve son kongremize gelmeyerek Erdoğan karşıtlarıyla bir duygusal paydaşlık oluşturuyor. Ben bunun bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yani yarın Erdoğan karşısında bir proje geliştirmek istediklerinde zannediyorum bunun siyasi alt yapısını hazırlıyorlar. Bunların çok tesadüfi tercihler olmadığın kanaatindeyim. Abdullah Gül çok ciddi bir savrulma yaşıyor. AK Parti Genel Başkanlığı kendisine verilmediği için kırgın, kızgın gibi gözüküyor. Böyle bir hesaplaşma içine girmek isteyebilir. Nitekim son referandumda evet oyu vermedi ailesi de evet oyu vermedi. Oğlunun kullandığı sandıkta iki oy vardı biri oğluna ait ikisi de hayır çıktı zaten."





-Belki babasından farklı düşünüyordur





Fehmi Koru zaten yazdı Abdullah Gül’ün hayır oyu kullandığını ima etti.





-Siz emin misiniz?





Tabi hiç tereddütsüz.





'ABD KONSOLOSLUĞU ARANABİLSE'





-Adil Öksüz’ün nerede olduğuna dair fikriniz var mı?





"Birincisi öldürülmüş, infaz edilmiş olabilir. İki yurt dışına kaçırılmış olabilir. Üçüncüsü de Türkiye’de güvenli bir bölgede saklanıyor olabilir. Güvenli bölge neresi diye sorulduğunda da bir konsoloslukta, bir ülkenin mahrem karargahında saklanıyor olabilir eğer infaz edilmediyse kaçmadıysa. Çünkü Türkiye’de rastgele bir yerde saklanmaları da çok zor. Amerikan Konsolosluğuyla bir irtibattan söz edildi işte aslında imkan olsa da bir Amerikan konsolosluğuna bakılabilse"





-Yani Adil Öksüz Amerikan Konsolosluğu içinde mi diyorsunuz?





"Bu bir ihtimal. Bu konuda şüphe var. Şüpheleri gidermek için Amerikan konsolosluğunda bir arama yapılsa aslında fena olmaz. Polise istihbaratçılara kapıyı açmayabilirler ama bir heyet oluşturulur ve onların da onaylayacağı bir heyet oluşturup konsoloslukta inceleme yapılabilir aslında."



