Samanyolu Haber /Gündem / Gül'ün eski danışmanına terör soruşturması /21 Aralık 2018 16:22

Gül'ün eski danışmanına terör soruşturması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanlığını yapan, yazar Ahmet Sever hakkında terör soruşturması başlatıldı.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muhammet Akçaer, 12 yıl birlikte çalıştığı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün medya konusunda danışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında 'silahlı terör örgütüne üyelik' iddiasıyla soruşturma başlattı.

T24'ün haberine göre, Sever hakkındaki dosyaya erişimle ilgili olarak gizlilik kararı alındı. Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 kapsamında başlatılan soruşturma 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
Savcı, Sever'in avukatı Oya Aydın Göktaş'ın, "Hangi terör örgütünün söz konusu olduğu ve neye dayanarak soruşturma açıldığı"na dair sorularını 'gizlilik' kararını gerekçe göstererek yanıtsız bıraktı.

Daha önce de Sever hakkında 'İçimde Kalmasın-Tanıklığımdır' kitabından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop tarafından 4 hakaret ve tazminat davası açılmıştı.

Erdoğan ve Varank 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusu yaparken, Şentop hakaretin yanı sıra tazminat konusunda da şikâyette bulunmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gül'ün eski danışmanına terör soruşturması Sonraki Haber >>

Sosyal medya bu çiftçiyi konuşuyor

Sosyal medya bu çiftçiyi konuşuyor

Patlama anı kameralara yansıdı

Patlama anı kameralara yansıdı

Arnavut Başbakan'a yumurtalı saldırı

Arnavut Başbakan'a yumurtalı saldırı

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Bir protakal protestosu daha... Ağaç altında toplanıp portakal yediler

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Milli Piyango çekilişinde tartışma başlatan görüntü

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Çoğu Müslümanlar bu konuda sınıfta kaldılar!

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Elektrikli otomobili benzinle doldurmaya çalışan sürücü

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Hidayet Karaca'nın tutuklanışının 4. yıldönümü... Dumanlı anlattı

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Erdoğan'ın danışmanı: Türkiye'de tutuklu gazeteci yok

Fabrikanın çatısı çöktü

Fabrikanın çatısı çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:34:33