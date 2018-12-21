Gül'ün eski danışmanına terör soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Muhammet Akçaer, 12 yıl birlikte çalıştığı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün medya konusunda danışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında 'silahlı terör örgütüne üyelik' iddiasıyla soruşturma başlattı.







T24'ün haberine göre, Sever hakkındaki dosyaya erişimle ilgili olarak gizlilik kararı alındı. Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 kapsamında başlatılan soruşturma 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.



Savcı, Sever'in avukatı Oya Aydın Göktaş'ın, "Hangi terör örgütünün söz konusu olduğu ve neye dayanarak soruşturma açıldığı"na dair sorularını 'gizlilik' kararını gerekçe göstererek yanıtsız bıraktı.





Daha önce de Sever hakkında 'İçimde Kalmasın-Tanıklığımdır' kitabından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop tarafından 4 hakaret ve tazminat davası açılmıştı.





Erdoğan ve Varank 'hakaret' iddiasıyla suç duyurusu yaparken, Şentop hakaretin yanı sıra tazminat konusunda da şikâyette bulunmuştu.