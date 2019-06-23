Hezimet sonrası Gül'ün adamından sıcak kulis: Babacan yeni partinin lideri, Gül de işin içinde

Bir süredir Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın parti kurma girişiminde olduğu konuşulurken Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru'dan önemli bir iddia geldi.





T24 canlı yayınında konuşan Koru, "Abdullah Gül'ün de içerisinde olduğu bir oluşum söz konusu olacak" dedi. Koru, oluşumun başında ise Ali Babacan'ın olacağını söyledi..





Koru, "Yeni oluşum AKP üzerine oturursa başarısız olur" diye de ekledi.







Koru'nun değerlendirmeleri arasında "Bu seçimin kaybı yalnız AKP'nin değil, MHP'nin de kaybı" yorumu da var.





Koru, "MHP iktidarla ittifakını yeniden değerlendirecektir" ifadesini kullandı.



