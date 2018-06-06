Samanyolu Haber /Gündem / 'Gül'ü çatı aday olarak isteyen bir grup vardı, ben bozdum' /06 Haziran 2018 13:59

'Gül'ü çatı aday olarak isteyen bir grup vardı, ben bozdum'

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 'Abdullah Gül'ün adaylığını isteyen çok garip bir grup varmış. Bunlar Gül'ü çatı aday olarak istediler. HDP'nin de razı olduğunu söylediler. Burayı ben bozdum' dedi.

SHABER3.COM

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.
 
"Bizim seçmen havuzumuz, yani MHP'nin hitap ettiği milliyetçi muhafazakar kitle. İç Anadolu'da inanılmaz şaşırtıcı sonuçlarımız var bizim. Mesela Adana'da ve Hatay'da şaşırtıcı bir ilgi vardı. Çok mutluyum. Buralar daha farklı siyasi tercihlerde bulunan şehirlerimiz ama ilgi çok güzeldi. Çankırı, Kırıkkale... Her şehirden milletvekili çıkaracağız" diyen Akşener, "Sayın Erdoğan korkuyor benden. Siz korktuğunuzu dikkate alır mısınız? Kendisi ne zaman beni dikkate alacak? 2. tura kaldığımda. Zaten sayın Erdoğan CHP'den oy istemiyor. Orayı şeytanlaştırarak yüzde 65'lik sağın her renginden oy almaya çalışıyor. Göreceksiniz, ikinci tura ben kalacağım. Bunu hem anketler, hem sağ seçmen söylüyor" ifadelerini kullandı.

'GÜL'ÜN ADAYLIĞINI İSTEYEN ÇOK GARİP BİR GRUP VARMIŞ'

"Abdullah Gül'ün adaylığını isteyen çok garip bir grup varmış. Bunlar Gül'ü çatı aday olarak istediler. HDP'nin de razı olduğunu söylediler. Burayı ben bozdum" diyen Akşener, "Sonuç itibarıyla Kürtlerden bana oy gelmeyeceği söylendi. Kürtlerin hiç oy vermeyeceğini dillendiren HDP'li Sırrı Süreyya Önder. Sonra da ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi söyledi. Bu çok manidar" iddiasında bulundu.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Gül'ü çatı aday olarak isteyen bir grup vardı, ben bozdum' Sonraki Haber >>

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'

'Bylock, morbeyin vs bunlar yargının elinde olan şeyler'

Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı: Siyasi rehineyim

Demirtaş sosyal medyadan miting yaptı: Siyasi rehineyim

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

Dr. Özyavuz intihar etmedi, işkenceyle öldürüldü

Dr. Özyavuz intihar etmedi, işkenceyle öldürüldü

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

'İttifak yasası ve %50+1 için bin pişman'

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

Başbakan döktüğü kahveyi eline paspas alıp temizledi

Başbakan döktüğü kahveyi eline paspas alıp temizledi

MİT ve Ankara Başsavcılığı BYLOCK`ta evrakta sahtecilik yapıyor`

MİT ve Ankara Başsavcılığı BYLOCK`ta evrakta sahtecilik yapıyor`

AKP Bedelli Askerliği seçim malzemesi yapmaya devam ediyor

AKP Bedelli Askerliği seçim malzemesi yapmaya devam ediyor

Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği

Tunuslu futbolculardan maç sırasında oruç açma taktiği
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:55:24