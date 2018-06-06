Samanyolu Haber /Gündem / Gül'ü adaylıktan eden helikopterli ziyaretle ilgili Kalın'dan ilginç çıkış /06 Haziran 2018 09:43

Gül'ü adaylıktan eden helikopterli ziyaretle ilgili Kalın'dan ilginç çıkış

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ziyaretlerinin kendi fikirleri olduğunu öne sürdü

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Habertürk TV’de canlı yayına katılan Kalın, seçim sürecinin başlangıcında Genelkurmay Başkanı Akar ile kendisinin 11. Cumhurbaşkanı Gül'ü ziyaret etmesine ilişkin soruya, "Bu ziyaret tamamen Hulusi Akar Paşa'nın ve benim, Sayın Abdullah Gül ile olan şahsi hukukumuza binaen yapılmış bir ziyaretti" dedi.

Gül ile nasıl bir şahsi hukuklarınının sorulması üzerine ise Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

Hulusi Paşa'nın bildiğim kadarıyla 40 yıla varan bir dostluğu var Sayın Abdullah Gül ile. İkisi de devletin farklı görevlerine, makamlarına geldikleri zaman da bu ilişkileri devam etti. Ta ki bugüne kadar. Benim de yaklaşık 15 yıldan fazla bir süredir Sayın Abdullah Gül ile bir tanışıklığım ve hukukum var. Bu hukuka binaen yapılmış bir ziyaret.

'SİYASİ İSTİSMAR KONUSU YAPILAN MESELELERİN GERÇEKLE BİR İLGİSİ YOK'

Bunun dışında 'gittiler, ultimatom verdiler, darbeydi' gibi siyasi istismar konusu yapılan meselelerin hiç birinin gerçekle bir ilgisi yok. Biz gittik, görüşlerimizi açıkladık, tamamen kendi şahsi inisiyatifimizle görüşlerimizi açıkladık."

'ERDOĞAN'IN BİLGİSİ DAHİLİNDE GİTTİK, TALEBİ ÜZERİNE DEĞİL'

Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan mı gitmenizi istedi" sorusuna, "Bilgisi dahilinde gittik ama onun talebi üzerine değil. Biz kendi inisiyatifimizle gittik oraya" dedi.

NE KONUŞULDU?

Gül ile görüşmede neler konuşulduğuna ilişkin ise Kalın, şunları kaydetti:

Birinci sorumuz, 'sizinle ilgili aday olacak, böyle bir hazırlık var' gibi şeyler konuşuluyor. Böyle bir şey var mı yok mu diye bizzat sizden duymak istedik. Gerekli konuları etraflı bir şekilde değerlendirip, tamamen nezaket çerçevesinde…
Çok senaryo yazıldı, ben de ilk defa konuşuyorum bununla ilgili. Bunun böyle bir siyasi istismar malzemesi yapılması… Bir faydası da olmadı bana sorarsanız, bunu hedefleyenlerin. Netice itibariyle de Sayın Gül aday olmayacağını, olmadığını açıkladı, konu kapandı gitti.
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