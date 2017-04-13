Samanyolu Haber /Gündem / Gültekin: Ak Parti içinde 'Erdoğan ölse kurtulsak' diyenler var /13 Nisan 2017 09:30

Gültekin: Ak Parti içinde 'Erdoğan ölse kurtulsak' diyenler var

Gazeteci Levent Gültekin, AKP'nin üst düzey isimlerinden bazılarının Erdoğan'ın ölümünü beklediğini söyledi.

Gültekin: Ak Parti içinde 'Erdoğan ölse kurtulsak' diyenler var

AKP içerisindeki %7 ile %10 arasındaki bir oranının da başkanlık anayasası referandunumda 'HAYIR' oyu vereceğini iddian eden Gültekin, AKP yüzünden müslümanlığın hırsızlıkla, tecavüzcülükle anılır olduğunu belirterek, "Müslümanım demeye utanıyorum" diye konuştu.

Levent Gültekin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

‘Şuanda Müslümanlık demek eşittir, onların sayesinde kaba, yobaz, hırsız, tecavüzcü, ahlaksız, kural tanımayan, başkasının hakkını yiyen insan demek anlamına geldi. Ben şahsen Ak Parti iktidarının Müslümanlığı bir perde, bu kadar kendine kullanılan bir malzeme haline getirmiş olmasından dolayı Müslümanım demeye utanır hale geldim. Ben eğer başörtülü bir kadın olsaydım sokakta gezmeye utanırdım. Çünkü o başörtülülerin bütününün üzerine Ak Parti büyük bir leke sürdü. Dindar gözükebilecek bütün insanların alnına Ak Parti hırsız yazdı. Müslümanlık dediğimiz o tertemiz inancımıza Cumhuriyet tarihinin en büyük lekesini sürdü. Sürmeye devam ediyorlar. Bunu bilerek, isteyerek yapıyorlar. Çünkü ayakta kalmak için ellerinde kullanabilecekleri tek bir sermayeleri var, din. Dini ne kadar çok harcayabilirlerse o kadar ayakta kalacaklar ama bir yere kadar. Üzüldüğümüz şu; kurumlarımız bitti, değerlerimiz bitti, ülke bitti, inancımız da bitiyor. İnancımız bunların elinde yok oluyor. İnanç pazarın en değersiz, en çürük malı haline getirildi’
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Gültekin: Ak Parti içinde 'Erdoğan ölse kurtulsak' diyenler var

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