Gülmen ve Özakça'nın 14 avukatı tutuklandı

KHK ile mesleklerinden ihraç edilen ve cezaevinde açlık grevini sürdüren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın 14 Eylül’deki duruşmasından 2 gün önce gözaltına alınan 16 avukatı, 9 günlük gözaltı süresinin ardından gece savcılığa sevk edildi.
Avukatların Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı savunmaları, polisin öldürdüğü Dilek Doğan ve Berkin Elvan, Hasan Ferit Gedik davalarında savunmanlık yapmaları, Sur, Cizre, Silvan, Reyhanlı, Soma ve Ermenek ile ilgili heyet oluşturmaları suçlama konusu yapıldı.
Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Can Tuncay’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında avukatlar Behiç Aşçı, Barkın Timtik, Ebru Timtik, Aytaç Ünsal, Naciye Demir, Ezgi Çakır, Süleyman Gökten, Didem Baydar Ünsal, Ayşegül Çağatay, Şükriye Erdem, Engin Gökoğlu, Özgür Yılmaz, Ahmet Mandacı, Yağmur Ereren, Zehra Özdemir, Aycan Çiçek bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 16 avukat tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.
Sorgu işlemini tamamlanan avukatlar Didem Baydar, Şükriye Erden, Ayşegül Çağatay, Ebru Timtik, Aytaç Ünsal, Zehra Özdemir, Yağmur Ereren, Engin Gökoğlu, Süleyman Gökten, Aycan Çiçek, Naciye Demir, Behiç Aşçı, Barkın Timtik ve Özgür Yılmaz tutuklandı; Ahmet Mandacı ve Ezgi Gökten serbest bırakıldı.