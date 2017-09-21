Gülmen ve Özakça'nın 14 avukatı tutuklandı

KHK ile mesleklerinden ihraç edilen ve cezaevinde açlık grevini sürdüren eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın 14 Eylül’deki duruşmasından 2 gün önce gözaltına alınan 16 avukatı, 9 günlük gözaltı süresinin ardından gece savcılığa sevk edildi.





Avukatların Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yı savunmaları, polisin öldürdüğü Dilek Doğan ve Berkin Elvan, Hasan Ferit Gedik davalarında savunmanlık yapmaları, Sur, Cizre, Silvan, Reyhanlı, Soma ve Ermenek ile ilgili heyet oluşturmaları suçlama konusu yapıldı.



