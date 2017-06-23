Gülmen kalkamıyor, Özakça konuşmakta zorlanıyor

Gülmen’in kalkıp görüşe gelemediği, Özakça’nın ise tekerlekli sandalye ile görüşe geldiği, son derece bitkin olduğu ve konuşmakta zorlandığı kaydedildi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre, eğitimci Gülmen ile Özakça açlık grevinin 106. gününü geride bıraktı. Tutuklu Gülmen’e ‘slogan attığı’ gerekçesiyle mektup - faks yazışmasını ve telefon görüşmesini yasaklamayı içeren “iletişim cezası” verildiği iddia edilirken; Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, Özakça’nın durumunun kritik olduğu, Gülmen’in ise görüş yerine bile gelemediği belirtildi.





‘Bilgi alamıyoruz’







Bu arada SES Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada da, Gülmen ile Özakça’nın durumu hakkında bilgi almak için cezaevi müdürleri ile görüşme talebinde bulundukları, ancak memurlar aracılığıyla “Adalet Bakanlığı’nın izni olmadan görüşme yapamayacakları ve bilgi veremeyecekleri” yanıtı aldıkları belirtildi.