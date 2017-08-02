Gülerce'nin süreçten önce MİT'e çalışmaya başladığı açıklandı

Cem Küçük, Türkiye gazetesinde yer alan yazısında, "Organize şekilde saldırıya uğrayan Hüseyin Gülerce çok açık ve ilk kez söylüyorum ki büyük harfle DEVLET'in adamıdır. Sizlerin Gülerce'yi harcamaya gücü yetmez. Sizler zavallı ve güçsüz tiplersiniz" dedi.







"Gülerce 17-25 Aralık sürecinden önce de 11 Şubat 2012 tarihinden itibaren DEVLET'e yardım etmeye başlamış ve Gülen'e dair içeriden bilgileri ilk o zaman DEVLET'e vermiştir" diyen Küçük, "Gülerce milletinin yanında saf tutmuştur. Esasen Gülerce'nin Gülen'in aleyhinde faaliyete başladığı tarih 11 Şubat 2012'dir. Kayıtlar açıktır. Elbette Gülerce bu süreçte Gülen örgütünde var olmaya devam etmiş ve içeriden kritik bilgileri DEVLET için toplamayı sürdürmüştür. Bu büyük bir özveri ve fedakârlıktır. Gülerce hayatını riske atmıştır" ifadelerini kullandı.