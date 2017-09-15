Samanyolu Haber /Gündem / Gülerce'den Kılıçdaroğlu'na tehdit /15 Eylül 2017 22:03

Gülerce'den Kılıçdaroğlu'na tehdit

Hizmet Hareketi soruşturmalarında müfterilik yapan Hüseyin Gülerce Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik'in Cemaat soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin, “Kılıçdaroğlu’nun avukatı F...’den gözaltına alındı. Eğer kripto F... elemanı ise; avukatı F...’cü olan Kılıçdaroğlu’nun başı dertte demektir” yorumunda bulundu.

SHABER3.COM

 Gülerce, Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi: Başı dertte demektir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen Cemaat'e yönelik soruşturmada CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında cemaat kanallarının kapatıldığı dönemde digitürk aboneliğinden vazgeçtiği için gözaltı kararı vermişti.

17-25 Aralık sonrası Cemaat'e yönelik müfterilik görevini üstlenen Hüseyin Gülerce, Kılıçdaroğlu'nın avukatı Celal Çelik’in gözaltına alınmasına ilişkin attığı tweet'te şunları yazdı:

, “Kılıçdaroğlu’nun avukatı F...’den gözaltına alındı. Eğer kripto F... elemanı ise; avukatı F...’cü olan Kılıçdaroğlu’nun başı dertte demektir” 
<< Önceki Haber Gülerce'den Kılıçdaroğlu'na tehdit Sonraki Haber >>

Üçok:15 Temmuz'a katılan askerlerde ByLock çıkanların sayısının 10'u geçmez

Üçok:15 Temmuz'a katılan askerlerde ByLock çıkanların sayısının 10'u geçmez

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Sürgünde vefat eden Dikyurt: Abiler hizmetlerinden geri durmasınlar...

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

Erdoğan'ın danışmanlarının 'dolar' kavgası

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı

AKP'li başkandan fındık üreticisine: Kim öğretti oğlum sana bunu yapmanı

Dombra şarkısı eşliğinde kavga

Dombra şarkısı eşliğinde kavga

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Türkiye AB'den nasıl uzaklaştı...

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:59:12