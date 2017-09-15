Gülerce'den Kılıçdaroğlu'na tehdit

Gülerce, Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi: Başı dertte demektir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen Cemaat'e yönelik soruşturmada CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında cemaat kanallarının kapatıldığı dönemde digitürk aboneliğinden vazgeçtiği için gözaltı kararı vermişti.
17-25 Aralık sonrası Cemaat'e yönelik müfterilik görevini üstlenen Hüseyin Gülerce, Kılıçdaroğlu'nın avukatı Celal Çelik’in gözaltına alınmasına ilişkin attığı tweet'te şunları yazdı:
, “Kılıçdaroğlu’nun avukatı F...’den gözaltına alındı. Eğer kripto F... elemanı ise; avukatı F...’cü olan Kılıçdaroğlu’nun başı dertte demektir”