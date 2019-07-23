Samanyolu Haber /Gündem / "Gülen'i kaçırma" davasında karar çıktı /23 Temmuz 2019 23:45

"Gülen'i kaçırma" davasında karar çıktı

Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlığını yapan Michael Flynn'in eski iş ortağı İran ve Amerikan vatandaşı Bijan Rafiekian, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyet yürütmekten suçlu bulundu.

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Bir dönem ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlığını yapan Michael Flynn'in eski iş ortağı İran ve Amerikan vatandaşı Bijan Rafiekian, Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'de yasa dışı lobi faaliyet yürütmekten suçlu bulundu. 


Davada Rafiekian’ın eski müşterisi Türkiye-ABD İş Konseyi üyesi Ekim Alptekin de aynı iddialarla suçlanıyor.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, davaya ilişkin “Türkiye’yi haksız yere ABD’deki düzenlemelerden kaçınmak için komplo kurmakla suçlama girişimlerinden derin endişe duyuyoruz” açıklaması yapmıştı.


(t24.com.tr)

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