Samanyolu Haber /Gündem / Gül'e yakın kaynaklar 'Erdoğan'ı çıldırtacak bir isim'den bahsediyor /30 Haziran 2019 10:40

Gül'e yakın kaynaklar 'Erdoğan'ı çıldırtacak bir isim'den bahsediyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ali Babacan ve bir takım eski AKP'linin kuracağı belirtilen yeni siyasi parti için hazırlıklar ve toplantılar tüm süratiyle devam ediyor.

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Hemen her gün medya kulislerine, Gül, Babacan ve çevresinin attığı/atmayı planladığı bir adıma dair haberler düşüyor. Partinin kuruluş tarihi için sonbaharı işaret edenler de daha geç bir tarihten bahsedenler de var. 

Kimi kesimlerin eski AKP'lilerden oluşacak yeni bir partiye yönelik umutları yüksek. Kimileri içinse, yeni parti pek de yeni sayılmaz. Simaları ve vizyonu ile AKP'den pek de farklı olmayacak ancak otoriter bir rejimden kurtuluş için de bir umut olduğu inkar edilmiyor.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Ahmet Takan ise, yeni parti ile ilgili pek ümitvar sayılmaz. 

"Boş yere umutlayın, isimler aynı kafa yapıları aynı her şey aynı. Aynı tas aynı hamam" diye yazan Takan, "Türkiye'nin bugün içine düştüğü tüm açmazların tüm sorunların en az R. Erdoğan kadar sorumlu paydaşları. Kim bunlar?.. Erdoğan'a bugün kazan kaldıran, AKP'deki yeni oluşumcular... Abdullah Gül ile beraber hareket eden tayfa... En kaotik dönemlerde, masaya yumruğu vuramadılar, Erdoğan'ın karşısına geçip yanlışları söyleyemediler. Koltuklarını ve diğer menfaatlerini kaybetmekten korktular. "Sen bu hataları yapmaya devam edersen biz yokuz" bile diyemediler. Türkiye'nin felaketlere, ahlaksızlığa, kirliliğe sürüklenmesine hep seyirci kaldılar. Erdoğan, onlara kapıyı gösterince bile korkularından kıpırdayamadılar" satırlarıyla eski AKP'li yeni muhalif kadroları eleştiriyor.

Ancak Takan'ın altını çizdiği ve yine kulislere dayandırdığı habere göre, Ali Babacan'a kurdurulacak partinin başına Gül geçmeyecek. 

Takan, Gül'ün planlarını 2023 için yaptığını ise şu satırlarla özetliyor:

"Merakınız iyice artmıştır... Peki, Ali Babacan'a kurdurulacak partinin başına kim geçecek diye... Abdullah Gül mü?.. Yok, şu an itibarıyla böyle bir durum söz konusu değil. Gül, planlarını eğer bir erkene alınma söz konusu olmaz ise 2023 seçimleri  için yapıyor. Yani, yine mamanın hazır edilip önüne getirilmesini bekliyor!.. Abdullah Gül'ün en yakındaki isimler, yeni oluşumun başı için "Erdoğan'ı çıldırtacak  bir isimden" bahsediyorlar. Bu tanımlamayı 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'li Özgür Özel yapmıştı,"Erdoğan'ı çıldırtacak aday açıklayacağız" demişti. Kulislerde onun adı çokça geçmişti ama o iddiaları reddetmişti. Onun adı daha öncede bir çok siyasi oluşumda geçti. Hatta bir ara AKP İzmir belediye başkanlığı içinde yoğun çaba gösterildiğini fakat annesi tarafından uzak tutulduğunu hatırlıyorum..."

Takan'a göre o isim Mutlu Menderes ve Münevver Menderes'in oğlu olan Adnan Menderes.

Gül ve ekibinin partinin başına Adnan Menderes'i geçirmek istediklerini savunan Takan, "Torun Menderes kabul etti mi veya eder mi?.. Gül ve Babacan'ın yakın çevresine bakarsanız, "her şey yolunda, herhangi bir sıkıntı yok". Ama ben yine de, Adnan Menderes'ten bir cevap gelmedikçe soru işareti koymayı yeğlerim" diye de ekledi.
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