Gül'e mahkemede gizli ortaklık ve naylon fatura suçlaması

Sözcü’den Can Özçelik’in haberine göre Gülcan şu iddiaları öne sürdü:





“Abdullah Gül'ün hükümete muhalif siyasi kanatta olduğu aşikardır. Zaten hem kendisi hem eniştesi M.S.T, imza toplamak veya çatı aday olmak suretiyle seçimlere girmek niyetinde olduklarını beyan etmişlerdir. Seçimler öncesi malvarlıklarını koruma endişesi ile naylon fatura işlemi yaptılar. Akabinde T.K. ve ailesine ait olan firma üzerinden firmaya naylon fatura düzenlediler. Buna itiraz ettim. İşlem düzeltilmezse dava açacağımı söyledim. Bu defa Gül grubu olayın duyulmaması ve kendilerine zarar gelmemesi için yaklaşık 1/40 fiyatına yani göstermelik bir satışla hisslerini DDK grubuna devretti. Bununla birlikte imza yetkilerimi kaldırdılar ve ofise girişimi engellediler. Mahkeme bunu reddetti. Sonra sahte faturalara devam ettiler ve sahte sözleşmelerle yurtdışına para kaçırdılar. Ocak ayı sonu itibarıyla 44 milyon dolar ve 13 milyon TL civarında nakit ve gayrimenkulleri hukuksuz bir şekilde gasp ettiler. Açtığım davalara cevap veremeyince baskı ile tarafımı tutuklattılar.”