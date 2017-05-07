Gül'e Baykal'dan sonra bitirici darbe Bahçeli'den

Bahçeli, 2019 seçimleriyle ilgili 'kim aday olacak' tartışmalarına ilişkin de sert ifadeler kullandı. MHP lideri, "Hayırcılar toplanıyormuş, 2019’a yatırım yapıyorlarmış, şu aday olsun bu öne çıksın diyorlarmış. Asıl millet ne söylüyor buna bakılsın." açıklamasını yaptı. İsmi adaylık için geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü işaret eden Bahçeli, 'Eski defterleri karıştırıp yeni hikâye yazmak, miadı dolmuş yüzlere umut bağlamak başlanılan yere geri dönmektir ki, bunun adı iflastır" paylaşımında bulundu.





Bahçeli tweet serisi şeklinde paylaşılan mesajları 'Sanıyorum anlayan anlamıştır meramımı.' cümlesiyle bitti