Samanyolu Haber /Gündem / Gül'e Baykal'dan sonra bitirici darbe Bahçeli'den /07 Mayıs 2017 00:19

Gül'e Baykal'dan sonra bitirici darbe Bahçeli'den

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Abdullah Gül'ü ima eden mesajlar paylaştı

SHABER3.COM

Bahçeli, 2019 seçimleriyle ilgili 'kim aday olacak' tartışmalarına ilişkin de sert ifadeler kullandı. MHP lideri, "Hayırcılar toplanıyormuş, 2019’a yatırım yapıyorlarmış, şu aday olsun bu öne çıksın diyorlarmış. Asıl millet ne söylüyor buna bakılsın." açıklamasını yaptı. İsmi adaylık için geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü işaret eden Bahçeli, 'Eski defterleri karıştırıp yeni hikâye yazmak, miadı dolmuş yüzlere umut bağlamak başlanılan yere geri dönmektir ki, bunun adı iflastır" paylaşımında bulundu.

Bahçeli tweet serisi şeklinde paylaşılan mesajları 'Sanıyorum anlayan anlamıştır meramımı.' cümlesiyle bitti
<< Önceki Haber Gül'e Baykal'dan sonra bitirici darbe Bahçeli'den Sonraki Haber >>

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

Moldova Başbakanı'ndan Hizmet okulları cevabı

ABD'de su baskınları: 11 ölü

ABD'de su baskınları: 11 ölü

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı

İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı

O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı

O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı

Uçak bir anda yere düştü

Uçak bir anda yere düştü
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:45:14