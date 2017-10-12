'Gül'e 18 makam aracı verilmiş, hesapladım hesapladım yine olmadı'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhuriyet'in "Saray'ın araba sevdası" başlıklı haberiyle ilgili olarak "Migros’tan alışveriş eden' Ahmet Necdet Sezer’e 2 araç tahsis edilmiş. Abdullah Gül’e ise 18. Bu 18 sayısı beni şaşırttı. Hesapladım hesapladım olmadı" dedi.





Fatih Altaylı'nın "Bir garip sual" başlığıyla yayımlanan (12 Ekim 2017) yazısı şöyle:





Doğrusu çok önemsemedim.





Cumhurbaşkanlığı artık “fiili bir şekilde” icraat merkezi olduğu için filosunda çok otomobil olması, çok da garip değil.





Ben bu haberde bir başka bilgiyi daha fazla garipsedim.





Eski cumhurbaşkanlarına tahsis edilen makam otomobillerini.





Şu anda hayatta olan eski cumhurbaşkanlarına da hâlâ Cumhurbaşkanlığı’ndan makam aracı tahsis ediliyor.





“Migros’tan alışveriş eden” Ahmet Necdet Sezer’e 2 araç tahsis edilmiş.





Abdullah Gül’e ise 18...





Bu 18 sayısı beni şaşırttı. Hesapladım hesapladım olmadı.





Bir kendine.





Bir eşine..





Etti 2.





Her birine 2 de koruma aracı versen.





4 de o.





Toplamı 6.





Hadi bir de yedek araç verilsin.





Etti 7.





Geri kalan 11 aracın ne iş yaptığını doğrusu merak ettim.