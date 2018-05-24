Samanyolu Haber /Gündem / Gül'den vazgeçen Arınç oğluna oy istemek için sahada /24 Mayıs 2018 17:41

Gül'den vazgeçen Arınç oğluna oy istemek için sahada

Milletvekili adayı olan Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, babasının da kendisine oy isterken sahada yardım edeceğini söyledi.

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Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Arınç'ın oğlu, adaylığı hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Babam uzun yıllardır siyasetin içinde. Siyasetçi kişiliğinin yanında önemli bir devlet adamı olarak da ön plana çıkıyor. Tecrübelerinden faydalanacağım, ondan tüyolar alacağım. Babamla birlikte sahalarda olacağız. Uzmanlaştığım enerji ve dış ilişkiler bağlamında çalışmayı ve katkı sunmayı amaçlıyorum. Adaylığımla ilgili eleştiriler geldi, bunları doğal karşılıyorum. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de yakın çevresiyle geçmişten gelen bir kader birlikteliğimiz var. Her zaman göreve hazır olduğumuzu biliyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız şahsımı milletvekili adayı göstererek onurlandırdı. Bana düşen görev, bu teveccühe layık olmak için çok çalışmaktır.”

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Bülent Arınç'ın damadı doktor Ekrem Yeter önce KHK ile meslekten ihraç edilmiş, ardından tutuklanmıştı. Yeter, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmuştu. Manisa'da bir dönem avukatlık yapan Arınç'ın eski ortağı da gözaltına alınmıştı. Abdullah Gül ekibiyle hareket ettiği dönemde Arınç, hizmet hareketine yakın oldukları gerekçesiyle cezaevine konanları kast ederek 'cübbemi giyip mahkemede insanları savunmak istiyorum' şeklinde sözler sarf etmişti.
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