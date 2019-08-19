Samanyolu Haber /Gündem / Gül ve Davutoğlu'ndan kayyım kararına tepki: 'Bu şekilde' görevden alınmaları... /19 Ağustos 2019 14:36

Gül ve Davutoğlu'ndan kayyım kararına tepki: 'Bu şekilde' görevden alınmaları...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Diyarbakır, Mardin ve Van'da görevden alınan belediye başkanlarına dair bir açıklama geldi.

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Gül Twitter hesabından açıklama yaparak "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının "bu şekilde" görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır" dedi. 





DAVUTOĞLU DA TOPA GİRDİ

Ahmet Davutoğlu ise Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları'nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır. Seçimle gelenlerin seçimle ayrılması milli irade ilkesinin gereğidir. Adayların seçime girmesi kanuna aykırı ise Yüksek Seçim Kurulu bunu seçim öncesinde değerlendirmelidir. Elbette seçim sonrasında işlenen suçlara ilişkin de gerekli tedbirler alınabilir. Ancak bunun öncelikle yargı nezdinde hukuki şartları oluşmalıdır.

Esas olan seçme ve seçilme hakkıdır. Bu karar, toplumsal barışa katkı sunmayacağı gibi terörle mücadeleyi de zaafa uğratabilir. Terörle en etkili siyasi mücadele, demokratik temsili aşındırmakla değil milletin gönlüne girip seçim kazanmakla verilir." 
İçişleri Bakanlığı kararıyla bu sabah Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alınmış yerlerine bu illerin valileri kayyım olarak görevlendirilmişti
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